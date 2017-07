Zelfpluktuin op Schiermonnikoog

Als klinisch psycholoog zei Janneke van der Velde vaak tegen haar cliënten: volg je hart. Toen ze zich afvroeg waar ze zelf zou uitkomen als ze haar hart zou volgen, was dat het begin van de zelfpluktuin die ze nu bezig is op te zetten op Schiermonnikoog. Menno Bijleveld zocht haar op.

Over deze verandering in haar leven zegt Janneke: “In de zorg werd steeds meer bezuinigd en ging het steeds meer over wat vergoed wordt in plaats van over wat mensen nodig hebben. Daar werd ik niet gelukkig van. Tegen mijn patiënten zei ik vaak ‘volg je hart’. Toen dacht ik: waar kom ik uit als ik mijn hart volg? En ik besefte dat ik graag groente zou willen verbouwen, dicht bij de mensen die het eten. Bij toeval kwam Schiermonnikoog toen op mijn pad.”

Janneke van der Velde volgde de opleiding voor biologisch dynamische landbouw aan De Warmonderhof, met Stadslandbouw als specialisatie. Stadslandbouw is gericht op kleinschalige projecten waarin direct contact met de consument centraal staat. Sinds de komst van kunstmest en mechanisatie zijn we volgens Janneke de verbinding kwijt geraakt met ons voedsel en de aarde. Regelmatig hoort Janneke uitspraken als: “Ik wist niet meer hoe kapucijners groeien of hoe de prei op het land erbij staat’.” De zelfpluktuin is voor haar een manier om die verbinding tussen mensen en hun voedsel te herstellen.

“Er zijn veel wereldvraagstukken waar ik niet zoveel aan kan doen maar ik kan wel op kleine schaal zorgen voor dit kleine stukje aarde”, zegt Janneke. “Het is heel klein maar juist dat maak het voor mij ook groot!”

