Waarom zou je boeddhist worden?

‘Officieel boeddhist’ worden doe je door toevlucht te nemen tot de drie juwelen: de Boeddha, de Dharma en de Sangha. Binnen de meeste boeddhistische tradities gaat dat gepaard met een ceremonie. Volgens zenleraar Dick Verstegen van Zencentrum Nijmegen betekent deze stap zoiets als zeggen: ik doe mee.



Maar waarom zou je dit doen? Vraagt Misha Beliën zich af. Is mediteren niet genoeg? In deze video vertelt Dick wat voor hem de meerwaarde is van toevlucht nemen.

In de serie Buddha Bites gaat Misha Beliën op zoek naar de invloed van het boeddhisme in het moderne leven van alledag. Hij doet aan de hand van 1 hoofdvraag, 1 interview, op 1 locatie.







