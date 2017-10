Vergankelijkheid

“Ik hou wel van vergankelijkheid, maar niet altijd”, verklaart Irène Kaigetsu Bakker van Zen Spirit lachend in deze herfstige Buddha Bites. Tussen de vallende bladeren vertelt ze hoe zij omgaat met het feit dat alles altijd maar verandert. En over de tendens die zij ziet in de samenleving, in het omgaan met vergankelijkheid. Bekijk het in deze video. Voordat het te laat is!

In de serie Buddha Bites gaat Misha Beliën op zoek naar de invloed van het boeddhisme in het moderne leven van alledag. Hij doet aan de hand van 1 vraag, 1 interviews en 1 actie.

