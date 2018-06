Traditioneel boeddhisme

Wat is de waarde van het traditioneel boeddhisme, zoals dat in Aziatische landen wordt beoefend? En op welke aspecten is het voor verbetering vatbaar? Met die vraag bezocht Misha het klooster Wat Phra Dhammakaya, in het Gelderse Afferden. Een katholieke kerk, die een tweede leven kreeg als Thais boeddhistische tempel in de Dhammakaya traditie.

De tempel is vernoemd naar Luang Pu Wat Paknam (1884-1959), de stichter van de Dhammakaya traditie in Thailand. Deze monnik heeft ook veel bijgedragen aan de opmars van het Theravada boeddhisme in het Westen.

Sander Khemadammo - voorheen Sander Oudenampsen - vertelt over de waarde van het traditionele boeddhisme, dat volgens hem over veel meer gaat dan meditatie alleen. Ook licht hij een tipje van de sluier, als het gaat om de kritische punten van boeddhisme zoals dat in tempels en klooster wordt beoefend.



