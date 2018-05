Tahlia Newland over Sogyal Rinpoche

(Dutch below)

In july 2017 Sogyal Rinpoche, the spiritual leader of the Tibetan Buddhist organization Rigpa, fell into disgrace, following accusations of sexual and physical abuse. In this interview Menno Bijleveld talks to former Rigpa member Tahlia Newland about her experiences with Sogyal Rinpoche.



Tahlia Newland is a writer, editor and artist in Australia. She is the founder of What Now?, a group of former Rigpa students who stay connected through a blog and Facebook group. Here, they share information and insights, and provide care for victims and other people who are involved with the Rigpa situation. Newland was a Rigpa member for twenty years, but resigned after first hearing of the abuse from other Rigpa members. She initiated the What Now? group the evening that the first critical letter was published by eight former Rigpa students.

The interview is made by Menno Bijleveld. In July 2017, Menno decided to terminate his membership of the Tibetan Buddhist organization Rigpa. It also meant the end of his 25 yearlong relationship with Sogyal Rinpoche, Rigpa’s spiritual leader. Increasing rumours and messages concerning sexual, physical and psychological abuse and his extravagant lifestyle choices have damaged his faith in Sogyal as a spiritual teacher. In his view, a buddhist teacher who preaches love and compassion should also embody these qualities himself.

Following his own feelings of confusion and anger, as well as the struggle of others, he took up the idea to interview several people who are involved in this difficult situation. How do they perceive the actions of Sogyal Rinpoche? How do they cope with the accusations? And to what extend do Sogyals teachings remain valid?

With these series Menno wants to re-evaluate his relationship with buddhism and the dharma.



In juli 2017 publiceerden acht voormalig studenten van de Tibetaans boeddhistische leraar Sogyal Rinpoche een kritische brief over zijn gedrag. De leraar werd beschuldigd van seksueel misbruik, fysieke mishandeling en een extravagante levensstijl. Wat doet dit nieuws met zijn leerlingen en andere betrokkenen? Menno Bijleveld interviewt een aantal van hen met elk een verschillend perspectief.

Radio- en filmmaker Menno Bijleveld was 22 jaar student van Sogyal Rinpoche. Na het lezen van de eerste brief is hij opgestapt bij Rigpa. Met deze serie wil Menno ervaringen en visies van betrokkenen van Sogyal Rinpoche aan bod laten komen. Bovendien hoopt hij dat gaandeweg slachtoffers van zijn gedrag zich melden, zodat hij ook hen kan interviewen.

Deel 3: Tahlia Newland.

De Australische Tahlia Newland is schrijver, redacteur en kunstenaar. Zij staat aan de wieg van de facebookgroep en weblog WhatNow over verschillende vormen van misbruik binnen de Tibetaans boeddhistische gemeenschap. WhatNow richt zich op het delen van informatie, reflectie en op zorg en ondersteuning van slachtoffers en betrokkenen. Aanleiding voor het op oprichten van WhatNow is een kritische brief van acht naaste studenten van Sogyal Rinpoche over zijn gedrag. Tahlia Newland zat 20 jaar bij Rigpa maar stapte op toen zij uit eerste hand hoorde over het misbruik door haar leraar.

Achtergrond: Sogyal Rinpoche in opspraak

Sogyal Rinpoche was van 1979 tot augustus 2017 spiritueel directeur van Rigpa, een boeddhistische organisatie met inmiddels 130 meditatiecentra wereldwijd. Daarnaast verwierf de leraar internationaal bekendheid en aanzien als auteur van de bestseller “Het Tibetaans boek van leven en sterven.”

De schrijvers van de brief zijn zich in hoge mate bewust van Sogyals positieve publieke imago. Aan het begin van de brief benadrukken ze dan ook hoezeer zijn publieke voorkomen contrasteert met zijn gedrag achter de schermen:

“This letter is our request to you to stop your unethical and immoral behavior. Your public face is one of wisdom, kindness, humor, warmth and compassion, but your private behavior, the way you conduct yourself behind the scenes, is deeply disturbing and unsettling. A number of us have raised with you privately, our concerns about your behavior in recent years, but you have not changed.”

Het gedrag waar de acht studenten hun leraar op aanspreken, wordt in de brief zeer expliciet beschreven. Van het slaan van studenten met rugkrabbers, via verzoeken tot strippen en orale seks, tot het urenlang televisie kijken onder het genot van dure maaltijden. Hoewel Rigpa en Sogyal Rinpoche nauwelijks serieus reageerden op de aantijgingen, stapt Sogyal in augustus 2017 op als spiritueel directeur van Rigpa.

Dit interview is het derde deel in een serie van 3 interviews.

