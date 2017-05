Rondom sterven - Irene de Oude 2

“Als u het zat bent op uw 75e, dan geven wij u wel een pil.” Volgens Irene de Oude, palliatief verpleegkundige en stervensbegeleider, is dat waar het nieuwe wetsvoorstel van D66-kamerlid Pia Dijkstra rondom stervenshulp voor 75-plussers op neer komt. “En daar word ik heel verdrietig van”, vertelt ze in deel 2 van het interview over ‘voltooid leven en waardig sterven’.



“Want wanneer is het leven voltooid?” Vraagt Irene zich af. Volgens haar kijken wij als samenleving steeds meer naar ouderen als een kostenpost en daarmee creëren we een cultuur waarin ouderen zich overbodig voelen. Zij pleit voor een aanpak waarin we juist de potentie van ouderen aanspreken, door meer energie te steken in hoe je goed oud wordt.

Irene de Oude schreef het boekje Rond het levenseinde en ontwikkelde daarover een cursus. In deel 2 van het interview dat Menno Bijleveld met haar hield, gaat zij verder in op vragen rondom voltooid leven, euthanasie en waardig sterven.



