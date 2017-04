Rondom sterven - Irene de Oude 1

Het aanbod aan levensverlengende of levensreddende behandelingen is tegenwoordig zo groot, dat we vaak niet meer weten hoe we moeten sterven. Verpleegkundige en stervensbegeleider Irene de Oude ontwikkelde daarom de cursus Rondom het Levenseinde. Menno Bijleveld zocht haar op in Zaandijk.

Nog geen vijftig jaar geleden was sterven puur een zaak van de natuur. Hoe anders is dat tegenwoordig, met het immens grote aanbod aan medische behandelingen? “We leven niet alleen langer”, zegt Irene de Oude, “maar, doen ook veel langer over sterven”. Ongemerkt is het stervensproces uit handen gegeven aan de medische wereld, waar men gewend is om te genezen. Hierdoor worden de werkelijk behoeften van een stervend patiënt, zoals troost en pijnbestrijding, vaak over het hoofd gezien.



Om die kloof tussen behandelen en sterven te dichten, ontwikkelde Consulent, voorlichter en Verpleegkundige Irene de Oude de cursus ‘Rond het Levenseinde’. Hierin draagt zij haar kennis en inzicht over die helpt bij het maken van de juiste keuzes rondom het stervensproces. Menno Bijleveld sprak met haar over de onderwerpen die aan bod komen in de cursus. Hoe denken we over sterven? Willen we gebruik maken van alle medische mogelijkheden die geboden worden? Kennen we onze eigen wensen en (spirituele) behoeften? Welke wet- en regelgeving kennen we in de patiëntenzorg?

