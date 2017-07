Ontspannen op vakantie?

Waardering: 4 Sterren

Je kent het wel: inpakstress, paspoort vergeten, en het vliegveld is een hel. Hoe ga je in hemelsnaam ontspannen op vakantie? Misha Beliën vraagt het reizigers, maar ook 'stressontknoper' en zenboeddhist Paul Loomans.

In de serie Buddha Bites gaat Misha Beliën op zoek naar de invloed van het boeddhisme in het moderne leven van alledag. Hij doet dat in 1 dag, aan de hand van 1 vraag, via interviews, onderzoek en straatacties.

Social media