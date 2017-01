Levenswerk

Waardering: 2 Sterren

De belangstelling voor Kees Klomp en zijn Handboek Betekenisvol Ondernemen is na de aflevering Rendement van Geluk van VPRO Tegenlicht geëxplodeerd. In deel twee van het interview met Klomp praten we met hem over hoe je van ‘gewoon je werk’ je Levenswerk kunt maken.

“Als voor gewoon ondernemerschap geldt dat je je kwaliteiten en beperkingen moet kennen dan geldt dat voor betekenisvol ondernemen helemaal" aldus Kees Klomp. "Betekenisvol ondernemen gaat over jouw relatie met de ander. Om de ander te kunnen begrijpen en te dienen moet je eerst jezelf kunnen begrijpen en dienen. Wie ben ik? Waar geloof ik in? Waar sta ik voor? Het gaat hier over het ontwikkelen van compassie en zelfcompassie. Op basis van compassie en zelfcompassie kun je een organisatie opbouwen en inrichten, een merk opbouwen en marketing aktiviteiten ontplooien. De optelsom hiervan resulteert in maatschappelijke impact. Betekenisvol ondernemen gaat niet over het gat in de markt maar over het gat in de maatschappij”.

"Mijn verstand van business, commercie en gevoel voor idealisme heb ik te danken aan mijn twee opa’s. De één was succesvol middenstander in Haarlem en de ander bevlogen communist en havenarbeider in IJmuiden. Beide opa’s leven voort in mijn streven naar de betekeniseconomie”.

Bekijk ook deel 1: Dichtij jezelf staan





Een reportage van Menno Bijleveld

