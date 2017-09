Een goede boeddhistisch leraar?

Waardering: 2 Sterren

Veel mensen die met het boeddhisme bezig zijn komen vroeger of later in aanraking met een leraar. Voor informatie, ondersteuning en nog veel meer. Maar hoe zit dat nou met dat leraarschap? Wat kenmerkt een goede boeddhistisch leraar? Compassie? Moet hij je vertrouwen geven? Of is een leraar gewoon een soort instructeur? En wat zijn de risico's? Misha Beliën vroeg het onze lezers in een enquête en hij ging langs bij André van der Braak, hoogleraar boeddhistische filosofie aan de VU.





Uitslagen van de enquete, met 84 respondenten, op de vraag:

Wat kenmerkt voor jou een goede boeddhistisch leraar?











1: Een leraar respecteert mijn lichamelijke integriteit.

2: Een leraar eist niet van mij om zijn ideeën en keuzes over te nemen.

3: Een leraar maakt in zijn handelen compassie voelbaar.

4: Een leraar kan goed luisteren.

5: Een leraar is aanspreekbaar op zijn gedrag.



Maar de respondenten konden ook zelf invullen wat belangrijk is. Daaruit rolden antwoorden als 'Stelt vragen en preekt niet!', 'Is vooral geen-leraar', 'Inspireert en zet me regelmatig op het verkeerde been', en 'Een leraar maakt zichzelf zo snel mogelijk overbodig'.

Lees hier de volledige uitslag van de enquête >>



In de serie Buddha Bites gaat Misha Beliën op zoek naar de invloed van het boeddhisme in het moderne leven van alledag. Hij doet dat in 1 dag, aan de hand van 1 vraag, via interviews, onderzoek en straatacties.

Social media