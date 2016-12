Dichtbij jezelf staan - Kees Klomp

De belangstelling voor Kees Klomp en zijn Handboek Betekenisvol Ondernemen is na de aflevering Rendement van Geluk van VPRO Tegenlicht geëxplodeerd. We praten met hem over de betekeniseconomie en hoe hij het zelf in de praktijk brengt.



Bijna alle publicaties van Kees Klomp gaan over maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar dan een stapje verder. Het is volgens Klomp niet alleen goed om meedogend te ondernemen, maar zelfs noodzakelijk om hedendaagse problemen aan te pakken. Hij stelt dat het vastgeroeste denken binnen het bedrijfsleven voor wereldwijde problemen zorgt, zoals de economische crisis van 2008. Daarom moeten wij zo snel mogelijk overgaan op een nieuwe, meer boeddhistische manier van denken en doen. Zo wordt zijn handboek binnenkort gebruikt door een Hoge School in Leeuwarden als leidraad voor een minor-studie.



Verder spreekt Kees Klomp in deze film op de Social Impact Day in Groningen over zijn werk voor YellowBird, een bedrijf dat mensen helpt met behulp van Virtual Reality-toepassingen. Zo kunnen kinderen in het brandwondencentrum van het Martiniziekenhuis in Groningen met behulp van een Virtual Reality-bril in hun schoolklas aanwezig zijn. Een voorbeeld van betekenisvol-ondernemen in de praktijk. Om betekenisvol te kunnen ondernemen is het volgens Kees Klomp belangrijk voor beginnende ondernemers om zo dicht mogelijk 'bij zichzelf te gaan staan'.



Een reportage van Menno Bijleveld

