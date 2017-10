Compassievol verzet

Waardering: 1 Sterren

Hoe kun je als boeddhist op een goede manier weerstand bieden? Misha Beliën ging voor Buddha Bites langs bij Barbara Hagebeek, oprichter van Against the Stream Nijmegen.

In de serie Buddha Bites gaat Misha Beliën op zoek naar de invloed van het boeddhisme in het moderne leven van alledag. Hij doet dat in 1 dag, aan de hand van 1 vraag, via interviews, onderzoek en straatacties.

