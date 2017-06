Buddha Bites: Formatie 2017

Waardering: 5 Sterren

In de serie Buddha Bites gaat Misha Beliën op zoek naar de invloed van het boeddhisme in het moderne leven van alledag. Hij doet dat in 1 dag, aan de hand van 1 vraag, via interviews, onderzoek en straatacties.



Wat kan het boeddhisme betekenen voor de kabinetsformatie? Met die vraag waagde Bodhitv's vlogger Misha Beliën zich op het Binnenhof, waar hij Buma, Rutte, Pechtold en Klaver aan de mouw trekt. Tussendoor interviewt hij filosoof Henk Oosterling over de politiek-spirituele laag binnen het boeddhisme.

