Boeddhisme en christendom

In deze aflevering van Buddha Bites praat Misha met Annewieke Vroom, universitair docent Comparatieve Godsdienstwijsbegeerte bij de opleiding Reliegiewetenschappen aan de VU. Haar jeugd speelde zich af tegen een christelijke achtergrond. Later in haar leven maakte Annewieke kennis met de zenboeddhistische praktijk. Ze is lid van de zenboeddhistische Dana sangha in Parijs en voorganger in de Dominicuskerk te Amsterdam. Twee tradities verenigd in één persoon. Hoe werkt dat in de praktijk en wat kan een boeddhist opsteken van het christendom?

In de serie Buddha Bites gaat Misha Beliën op zoek naar de invloed van het boeddhisme in het moderne leven van alledag. Hij doet dit aan de hand van 1 vraag, 1 interview en 1 actie.

