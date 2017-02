Aangeraakt worden

'De Kring van Vrienden van de Handgeschreven Brief'. Het klinkt bijna als een geheim genootschap. Oprichter Albert van Duijn wil dit 'ouderwetse' medium nieuw leven inblazen.

Een aantal maanden geleden ontving Menno Bijleveld een email van Albert van Duijn, oprichter van De Kring van Vrienden van de handgeschreven Brief. Albert van Duijn had zijn filmpje op Bodhitv gezien over beeldend kunstenaar Lutzen Meerstra. In het filmpje vertelt Lutzen over zijn leven zonder beeldschermen maar met kranten, boeken, transistor radio en handgeschreven brieven.



Albert van Duijn schreef Menno het volgende: ‘Beste Menno, Nog niet zo lang geleden werd ik via een vriend van mij uit Rotterdam getipt. Hij stuurde mij een Youtube link, dat hij weer van zijn oudste zus had ontvangen. Deze laatste is waarschijnlijk ook geïnteresseerd in het Boeddhisme. Ikzelf voel me meer een Rozenkruiser en ik onderzoek ingewijde wetenschappen. De laatste twintig jaar ben ik steeds meer stukken en boeken gaan schrijven over onderwerpen die de esoterie aangaan. Mijn arbeidzame leven is niet zo heel bijster geweest: ik was psychiatrisch verpleegkundige, creatief therapeut beeldend en werkte in de terminale particuliere thuisverpleging. In januari van 2016 heb ik bij ‘spontane ingeving’ De Kring van Vrienden van de handgeschreven Brief gecreëerd. In korte tijd had ik zeventig aanmeldingen (na een interview met Albert van Duijn in MAX-magazine nr. 2 zijn er op 08-02-2017 al meer dan 150 belangstellenden) van senioren die per brief contact wilden maken met anderen; mensen die ieder met hun eigen redenen geen digitale kanalen hadden, of zich eenzaam voelden’.

Albert van Duijn vroeg Menno om het adres van de kunstenaar zodat hij hem een handgeschreven brief kon sturen en om hem uit te nodigen deel te nemen aan de kring. Naar aanleiding van de email van Albert van Duijn was Menno op zijn beurt nieuwsgierig geworden naar zijn persoon en achtergrond. Hij zocht hem op in het Gelderse Bemmel en sprak met hem over het belang van schrijven en de rol van de Rozenkruisers in zijn leven.

