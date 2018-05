Dalai lama in september naar Nederland

Auteur: Marijn van der Waa

Waardering: 2 Sterren

De dalai lama komt in september naar Nederland. Op 16 en 17 september geeft hij in Rotterdam Ahoy twee openbare lezingen. De eerste wordt ingeleid met een gesprek tussen de dalai lama en Richard Gere, acteur en voorzitter van International Campaign for Tibet.



Het bezoek van de dalai lama aan Nederland van 14 t/m 17 september staat in het teken van mededogen en waarom juist mededogen essentieel is in deze onrustige tijd. De dalai lama: ‘Het ontwikkelen van mededogen en begrip voor anderen, brengt datgene wat we allemaal zoeken: rust en geluk.’

De dalai lama komt naar Nederland op uitnodiging van De Nieuwe Kerk Amsterdam en Stichting Bezoek Dalai Lama. Deze stichting bestaat uit vertegenwoordigers van alle Tibetaans boeddhistische tradities in Nederland, de Tibet Support Groep en International Campaign for Tibet Europe. In 2014 was de Dalai Lama voor het laatst in Nederland. Paula de Wijs, voorzitter van de stichting: ‘Meer dan 10.000 mensen hebben toen zijn praktische en inspirerende woorden kunnen beluisteren. De dalai lama zegt: ‘My religion is kindness’ - en dat brengt hij in de praktijk.’

Foto door Jeppe Schilder

Social media