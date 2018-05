TV: Raghu Rai – An Unframed Portrait

Auteur: Marijn van der Waa

Waardering: 2 Sterren

Raghu Rai - An Unframed Portrait is een intiem portret over de gepassioneerde Magnum fotograaf Raghu Rai, de vader van de Indiase fotografie, gezien door de ogen van zijn even ambitieuze dochter Avani Rai.



Bekijk de trailer:







Vijftig jaar lang legt Raghu Rai verhalen van India vast met zijn camera. Zijn foto’s tonen een grote mate van persoonlijke betrokkenheid en geven inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen van hedendaags India. Zijn wereldberoemde foto’s behelzen politieke conflicten, de giframp met Bhopal tot de slachtoffers dertig jaar later als ook momenten uit het dagelijks leven van mensen en indringende portretten van India Gandhi, Moeder Theresa en de Dalai Lama met wie hij jarenlang vriendschappen onderhield.



In de film reizen vader en dochter af naar de deelstaat Kashmir, een decennialang brandhaard van conflict en geweld, een plek waar haar vader zich diep mee verbonden voelt. Onderweg wordt de complexe relatie die ontstaat tussen vader en dochter zichtbaar, naarmate Avani, die altijd in de schaduw van haar beroemde vader heeft gestaan, haar eigen observaties van haar vader probeert vast te leggen. Hij geeft haar aanwijzingen over kaders en standpunten, maar ook over spiritualiteit dat volgens hem onlosmakelijk verbonden is met zijn werk. Zo leert hij zijn dochter: “Everything around us, big or small, needs attention, connection…connectivity…when you learn to connect with the most ordinary and the mundane then something special gets born out of it.”



Niet alleen is hij de filmmaaksters vader, maar ook haar grote voorbeeld dat soms op gespannen voet komt te staan in de zoektocht naar haar eigen talent.

Wijsheid van de Himalaya wordt uitgezonden bij de 2Doc, door De Boeddhistische Blik bij de KRO-NCRV.



Uitzending: 2Doc, woensdag 16 mei om 22.40 uur op NPO 2

Herhaling: nog niet bekend

Regie: Avani Rai



Kijkers/luisteraars kunnen met vragen en of opmerkingen terecht bij het Klant Contact Centrum van KRO-NCRV:E: info@kro-ncrv.nl

Social media