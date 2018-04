TV: Wijsheid van de Himalaya

Auteur: Marijn van der Waa

Waardering: 1 Sterren

In de Tibetaanse traditie van het boeddhisme is iets heel unieks gaande, waarbij een leraar kan reïncarneren als een nieuwe persoon, als een nieuwe “manifestatie van wijsheid”.



Sey Rinpoche (Sikkim, 1963) werd als kind herkend als zo’n reïncarnatie, en kreeg daardoor een bijzondere rol toebedeeld in de gemeenschap. Hij geeft nu spirituele leiding aan vele kloosters en dorpen, hoog in de bergen van de van de Himalaya.

In dit programma zien we hoe Sey Rinpoche zich inzet voor de bouw van een prachtige tempel in Hilutaan, een schilderachtig dorpje van 37 huizen in de Pangi vallei, een zeer afgelegen en ongerept gebied in het bergachtige Noorden van India. Hij wordt er op handen gedragen, maar is vrij van wat voor pretentie dan ook.

Uitkijkend over het idyllische landschap vertellen de dorpelingen met trots over de betekenis van deze tempel in hun leven en dat van hun kinderen.

Sey Rinpoche geeft uitleg over de traditie van de tempelbouw, waarbij het uitgangspunt is, dat positieve handelingen een positieve uitwerking hebben. Hij zegt: “Alles in ons leven is vergankelijk, enkel het resultaat van ons handelen blijft, hoewel, ook niet voor altijd! Het onderricht van de boeddha gaat verder dan dat, en spreekt over de mogelijkheid van realisatie van de ware natuur van de geest en daarmee van alle dingen”.



Op uitnodiging van studenten reist Sey Rinpoche ook naar Amsterdam om hierover les te geven. Wanneer hij over het strand loopt bij Katwijk, vergelijkt hij de levendige emoties van onze geest met de golven, die opkomen uit de zee, en dan weer daarin verdwijnen. “Nooit is er echt een onderscheid tussen de golven en de diepte van de zee”.

Wijsheid van de Himalaya wordt uitgezonden bij de De Boeddhistische Blik bij de KRO-NCRV.



Uitzending: zondag 22 april om 15.50 uur op NPO 2

Herhaling: nog niet bekend

Regie: Jaap Verhoeven



