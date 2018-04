TV: Becoming Who I Was

Auteur: Redactie Bodhitv

Waardering: 1 Sterren

Padma Angdu, een ogenschijnlijk gewoon jongetje uit het Indiase Ladakh, is ontdekt als reïncarnatie van een legendarische hoge Tibetaanse leraar. Het betekent een grote transformatie voor Padma, want niet langer zal hij zoals andere kinderen zijn kindertijd beleven.



Bekijk de trailer:





Om in de voetsporen van zijn voorganger te treden, moet de jongen terug naar de kloosterorde van zijn voorganger in Tibet, maar allerlei obstakels staan hem in de weg om deze missie te vervullen. Ver verwijderd van zijn klooster neemt een oude boeddhistische lama (leraar) en tevens een traditioneel arts, de zorg en spirituele ontwikkeling van de jongen ter hand. Hij wordt Padma’s peetvader, leraar, maar ook zijn ondergeschikte. Terwijl Padma tevergeefs wacht op volgelingen die hem mogelijk ophalen, probeert zijn peetvader een zo goed mogelijke en passende opleiding voor hem te vinden, maar niemand wil de jongen onder zijn hoede nemen.

Overgeleverd aan elkaar, besluiten ze samen te voet dwars door India op zoek te gaan naar zijn lotsbestemming in Tibet. Hoewel Padma vanaf zijn 5e jaar herinneringen heeft die toegerekend worden aan de overleden boeddhistische meester, blijft hij niettemin een kleine jongen. De dynamiek tussen deze twee is daarom als die van ouder en kind. De film volgt de twee acht jaar lang wat resulteert in een intiem portret en coming of age van een jongen met zijn peetvader met een grote queeste en prachtige cinematografie. Pas als Padma zich kan verenigen met zijn klooster in Tibet, kan hij zijn missie volbrengen, maar of hem dat gaat lukken is de grote vraag. De film heeft verschillende internationale prijzen gewonnen, waaronder één op filmfestival van Berlijn.





Becoming Who I Was wordt uitgezonden bij de De Boeddhistische Blik bij de KRO-NCRV.



Uitzending: 15 april om 14.55 uur op NPO 2.

Herhaling: nog niet bekend

Regie: Chang-Yong Moon



Kijkers/luisteraars kunnen met vragen en of opmerkingen terecht bij het Klant Contact Centrum van KRO-NCRV:E: info@kro-ncrv.nl

Social media