TV: Buddha to Be

De boeddhistische non en vredesactivist Sister Chân Không werkt al vanaf de jaren zeventig samen met de boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh om het boeddhistische gedachtengoed over te brengen naar het Westen.



Bekijk de trailer:





Chân Không is geboren in Vietnam. Als oudste non in Plum Village - een boeddhistisch centrum in Zuid-Frankrijk dat is opgericht door Thich Nhat Hanh, ook wel 'Thay' genoemd - speelt zij nu een prominente rol als spiritueel leider, sinds Thich Nhat Hanh na een hersenbloeding niet langer actief is. Ze zet zich in voor een leven in aandacht en probeert in de maatschappij sociale verbetering mogelijk te maken.

Aan de hand van unieke foto’s uit het leven van deze boeddhiste spreekt Sister Chân Không over haar tijd in Vietnam, waar ze als jonge vrouw zich inzette om hongerige kinderen in achterstandswijken te helpen en hoe de oorlog aanleiding werd voor haar vredeswerk. Nadat zij samen met Thay deel heeft genomen aan de Parijse Vredesbespreking over de oorlog in Vietnam, worden ze beiden verbannen uit Vietnam en mogen ze pas na 39 jaar weer terugkeren naar hun geboorteland. Hierop vestigen zij zich in Frankrijk waar ze het eerste kleine retraitecentrum ‘Sweet Potatoes’ opzetten, maar wanneer dit al snel te klein blijkt, naar Zuid-Frankrijk verhuizen waar ze het grote en populaire centrum Plum Village oprichten.

De uitzending van de film valt samen met Sister Chân Khôngs tachtigste verjaardag.

Buddha to Be wordt uitgezonden bij de De Boeddhistische Blik bij de KRO-NCRV.



Uitzending: zondag 8 april om 15.50 uur op NPO2.

Herhaling: nog niet bekend

Regie: Madelon Hooykaas



