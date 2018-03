TV: Een Andere Kijk - Jacob Ter Veldhuis

Jacob ter Veldhuis is één van de meest gewilde hedendaagse componisten in Europa. Meer dan 1000 uitvoeringen van zijn composities vinden jaarlijks over de hele wereld plaats.

In zijn composities vertelt hij verhalen over wat hem raakt, over het dagelijks leven van de straat, over het schuren tussen het aardse lijden en het streven naar geluk. Hij probeert zo het onzegbare uit te drukken. Hij maakt daarbij gebruik van geluid uit de werkelijkheid zoals dat via de massamedia tot ons komt.

Meer dan vijftig jaar is hij intussen verslingerd aan muziek. Ter Veldhuis werd als kleuter diep geraakt door een draaiorgel dat voorbij kwam toen hij in de tuin stond. Het geluid ontroert hem nog steeds. Muziek is voor hem van levensbelang. Als kunstenaar put hij veel energie en troost uit het componeren. Ik heb geen psychiater nodig. Vanaf zijn puberteit speelde hij in rockbandjes in Winschoten, maar ook bij de toen nog onbekende Herman Brood. Daarnaast studeerde hij klassieke compositie en elektronische muziek aan het conservatorium in Groningen. Hij is nog geen dertig wanneer hij zijn eerste prijs binnensleept voor een compositie. Al snel wordt hij tot de Nederlandse avantgarde gerekend en is hij succesvol, maar dit etiket benauwt hem. Hij gaat op zoek naar zijn eigen geluid en ontwikkelt een eigen taal. Het betekent componeren met de oren in plaats vanuit concepten. Veldhuis: "Ieder stuk is een soort landschap dat ik nog niet ken. Ik probeer m’n weg erin te vinden. Dat is ploeteren om te zien waar de noten naartoe willen".

Op dit moment verkeert hij in een stille, contemplatieve fase. Hoe nu verder? Een mooi moment voor een goed gesprek. We zijn te gast bij componist Jacob ter Veldhuis, alias JacobTV.

Een Andere Kijk wordt uitgezonden bij de De Boeddhistische Blik bij de KRO-NCRV.



Uitzending: Zondag 1 april om 15.50 uur op NPO 2

Herhaling: nog niet bekend

Presentatie: Sarah Marijnissen

Regie: George Schouten



