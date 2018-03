TV: Een Andere Kijk - Natasja Kensmil

Enkel in de stilte van haar atelier, kan de Nederlands-Surinaamse schilder Natasja Kensmil de chaos van het leven daarbuiten vatten. Binnen omringt ze zich met beelden die haar inspireren, waarin ze op zoek gaat naar de nog onzichtbare samenhang ertussen.



In haar historische statieportretten van machthebbers belicht ze de achterkant van liefde, trots, pracht en praal, waar krachten van vernietiging, vergankelijkheid en verderf werkzaam zijn.

In de verontrustende, krachtige en gelaagde beelden worden de duistere kanten in menselijke relaties herkenbaar en zaaien verwarring bij de toeschouwer. Sarah Marijnissen spreekt met Natasja in haar atelier.



Een Andere Kijk wordt uitgezonden bij de De Boeddhistische Blik bij de KRO-NCRV.



Uitzending: Zondag 25 maart om 15.50 uur op NPO 2

Herhaling: nog niet bekend

Presentatie: Sarah Marijnissen

Regie: George Schouten



Sarah Marijnissen stapt in de derde reeks van "Een Andere Kijk" de ateliers van zes bijzondere kunstenaars binnen om te praten over de toegevoegde waarde van kunst in deze tijd.

