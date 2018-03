TV: Een Andere Kijk - Bert Barten

Auteur: Redactie Bodhitv

Waardering: 1 Sterren

Bert Barten is theaterregisseur en componist. Hij vertaalt de zoektocht van zijn leven in verhalen. De vertellingen hebben de vorm van theater, tv programma’s, muziek en installaties.



In een klooster in Thailand leerde hij het met straffe hand regisseren af - een loutering die een vrijer leven inluidde. In zijn werk mondde dat onlangs uit in het project Talking Trees, waarin hij de natuur zelf muziek laat maken. We zijn bij Bert Barten te gast op zijn Chateau de Gressoux in Frankrijk, waar hij de helft van het jaar leeft en werkt.



Een Andere Kijk wordt uitgezonden bij de De Boeddhistische Blik bij de KRO-NCRV.



Uitzending: Zondag 18 maart 2018, 15.50 op NPO2

Herhaling: nog niet bekend

Presentatie: Sarah Marijnissen

Regie: George Schouten



Kijkers/luisteraars kunnen met vragen en of opmerkingen terecht bij het Klant Contact Centrum van KRO-NCRV:E: info@kro-ncrv.nl

