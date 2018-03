TV: Een Andere Kijk - Arna Mackic, architect

Auteur: Redactie Bodhitv

Wat betekent het voor mensen te leven in een kapotgeschoten stad, waar ook ter wereld: Aleppo, Sarajevo, Rotterdam, Mostar? Wat is de maatschappelijke functie van een publieke ruimte? En hoe herbouw je een stad op zo’n manier dat zowel de pijn en verdriet uit het verleden naast het opbouwen van een nieuwe plek met nieuwe herinneringen en verhalen naast elkaar kunnen bestaan?

Hoe brengen we de dialoog op gang tussen bevolkingsgroepen met andere culturen en tradities voor nieuw te ontwerpen publieke ruimtes, gebouwen en interieurs? Vragen die de jonge architect Arna Mackic niet meer loslieten sinds ze op haar elfde met haar ouders oog in oog stond met haar verwoeste familiestad Mostar.

Sarah Marijnissen ontmoet Arna in haar Studio LA, niet voor niets op het terrein van de oude Bijlmerbajes, met bewoners van het AZC als buren.

Een Andere Kijk wordt uitgezonden bij de De Boeddhistische Blik bij de KRO-NCRV.



Uitzending: zondag 11 maart, 15.50 uur op NPO 2.

Herhaling: woensdag 14 maart 2018, 23.55 op NPO2

Presentatie: Sarah Marijnissen

Regie: George Schouten



