TV: Een Andere Kijk - Michel Szulc Krzyzanowski

Sarah Marijnissen praat met beeldend kunstenaar en gelauwerd fotograaf Michel Szulc Krzyzanowski over de vragen die hem in zijn werk het meest bezig houden: ‘wie ben ik’ en ‘wat kom ik hier doen’. Het is een persoonlijk proces dat hij vertaalt naar abstracte, conceptuele foto’s maar ook naar sociale fotoprojecten, die allemaal in dienst staan van het verlangen een compleet mens te zijn.



Volgens de zienswijze van Michel groeit hij op in een liefdeloos gezin in een sfeer van onveiligheid. In de grote tuin om het huis ontdekt hij schoonheid en harmonie en raakt hij gefascineerd in het medium fotografie. Michel en zijn camera zijn sindsdien onafscheidelijk. Onderzoekend en onbevangen vindt hij antwoorden op ‘wie ben ik’, ‘wat zijn mijn wortels’ en ‘waar sta ik in het leven’? Een zoektocht die nog voortduurt en hem naar steeds grotere en vrijere landschappen voert. Na de kunstacademie boekt hij snel succes met zijn fotoreeksen. De kunstwereld bevalt hem echter niet, waarop hij focus en stilte zoekt om van daaruit het leven te bevragen en deze vorm te geven.



Inmiddels heeft hij veel bekendheid verworven met zijn fotoboeken ‘Henny’, een uniek fotoproject waarin hij over verschillende decennia laat zien hoe de leefwereld van hoofdpersoon Henny verandert, maar ook hoe de samenleving reageert op kwetsbare personen die met problematiek als ADHD en verslaving worstelen.



De laatste 15 jaar leeft hij vooral vanuit een camper en reist hij met zo min mogelijk spullen de wereld rond, het liefst naar uitgestrekte, verlaten plekken, zonder plan of idee. Gewoon zien wat er ter plekke gebeurt. Kan Michel Szulc Krzyzanowski zich een leven zonder camera voorstellen? Speciaal voor Een Andere Kijk is hij vanuit Mexico overgevlogen.

Een Andere Kijk wordt uitgezonden bij de De Boeddhistische Blik bij de KRO-NCRV.



Uitzending: Zondag 4 maart 2018, 15.50 op NPO2

Herhaling: Woensdag 7 maart 2018, 24.35 op NPO2

Presentatie: Sarah Marijnissen

Regie: George Schouten



Kijkers/luisteraars kunnen met vragen en of opmerkingen terecht bij het Klant Contact Centrum van KRO-NCRV:E: info@kro-ncrv.nl

Meer over Een Andere Kijk op hedendaagse kunst



Sarah Marijnissen stapt in de derde reeks van "Een Andere Kijk" de ateliers van zes bijzondere kunstenaars binnen om te praten over de toegevoegde waarde van kunst in deze tijd.

Lees hier meer over de andere gasten >





Social media