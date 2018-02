TV: Een Andere Kijk - Julika Marijn

In aflevering 1 van een nieuw seizoen van 'Een Andere Kijk' een gesprek met actrice en theatermaker Julika Marijn over leven voor de kunst en de kunst van het leven. Naar aanleiding van haar nieuwste theaterstuk Uit verdriet geboren over Helene Kröller-Müller.



In de voorstelling onderzoekt Julika Marijn op persoonlijke wijze de drijfveren van Helene Kröller-Müller aan de hand van 3000 intieme brieven die zij tijdens haar huwelijk aan haar twintig jaar jongere vriend, Sam van Deventer, schreef.



In de brieven beschrijft Helene Kröller Müller – zo’n 100 jaar geleden – over de slechte band met haar dochter Helene, over de impact van de Eerste Wereldoorlog en het vrouwbeeld van die tijd. Ze vertelt over hoe zij haar persoonlijke verdriet probeert te overstijgen door iets groters te creëren, een kunstcollectie, maar ze betaalt duur voor haar daadkrachtige en zakelijke optreden. Het leverde haar een stempel van ijskoningin op.



De levens van Julika en Helene blijken veel overeenkomsten te hebben. Ze weten alle twee hun persoonlijk verdriet te transformeren naar kunst. Waar het pijn doet, waar het schuurt, daar gaat kunst over volgens Marijn. Of, zoals Helene Kröller Müller het uitdrukt: ‘De kunst is de spiegel van de ziel. Daarom hou ik van de kunst omdat zij het beste, het mooiste en het meest ware in mensen brengt.”



De voorstelling is Julika’s zoektocht naar verbondenheid met haar wortels, haar voorgangsters en de culturele erfenis die haar helpt zichzelf te vinden en vorm te geven. Net als Helene Kröller Müller kent Julika Marijn een kantelperiode in haar werk en leven. Na de kleinkunstacademie beleefde zij succes als soapster in TV-series als Onderweg naar Morgen, maar deze bekendheid op basis van een rol wakkerde bij haar juist het verlangen aan haar eigen innerlijke drijfveren en persoonlijke signatuur eerst te ontdekken. Krachtige en eigenzinnige vrouwen in de geschiedenis zijn zo de rode draad in het theateroeuvre van Marijn geworden

