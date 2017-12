TV: The Next Guardian

Auteur: Redactie Bodhitv

Een film over de diepe kloof tussen vader en zoon in een Buthaans gezin, waar de tegengestelde verlangens van twee generaties met elkaar in botsing komen.



In een afgelegen dorp in de Himalaya draagt de vader volgens een eeuwenlange familietraditie de zorg voor een boeddhistische tempel. De vader wil deze familietraditie voortzetten en de zorg van het klooster aan zijn zoon Gyembo overdragen, maar zijn zoon Gyembo heeft zijn bedenkingen. Hij houdt van voetbal, gebruikt graag zijn smartphone en is nieuwsgierig naar meisjes. Zijn vader wil dat hij een gedegen boeddhistische opleiding gaat volgen in een jongensklooster. Gyembo heeft grote twijfels over het celibaat, maar weet niet goed uiting te geven aan zijn twijfels. Hij wil zijn vader niet teleurstellen.



De vader blijft zijn zoon onophoudelijk de voordelen van het monnik zijn voorhouden. Zo zou het niet alleen goed voor zijn karma zijn, maar ook voor de familie. Bovendien als er geen opvolger komt, vervalt de tempel in handen van anderen waarmee het aanzien van de familie verloren zou gaan. Een lastige keuze voor Gyembo die klem zit tussen de stem van zijn vader en dat van zichzelf.





The Next Guardian wordt uitgezonden bij de De Boeddhistische Blik bij de KRO-NCRV.



Uitzending: dinsdag 7 januari om 15.30 uur op NPO 2.

Regie: Arun Bhattarai en Dorottya Zurbó



