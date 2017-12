TV: Tussen meten en weten - Wetenschap

Auteur: Redactie Bodhitv

Waardering: 2 Sterren

Jan Bor ontmoet mensen die in het gebied tussen meten en weten wetenschap bedrijven. Waaronder natuurkundigen Carlo Rovelli en Erik Verlinde en de astrofysicus Trinh Xuan Tuan. Die laatste zegt dat fysica niet de enige manier is om de werkelijkheid te beschrijven.



Wetenschap is bij uitstek het terrein waar meten de norm is. Echter, sinds meer dan een eeuw, sinds de kwantum fysica en het onzekerheidsprincipe, staat ook de wetenschap oog in oog met niet-weten. De wetenschap raakt hier aan onzekerheden van het ‘echte’ leven.



Spiritualiteit en kunst bieden evenzogoed een blik op onze werkelijkheid. Rovelli ziet dat boeddhistische filosofie aardig overeenkomt met de kwantummechanica en Erik Verlinde bespreekt de beperkingen van de natuurkundige formules die de werkelijkheid proberen te beschrijven.

Tussen meten en weten wordt uitgezonden bij de De Boeddhistische Blik bij de KRO-NCRV.



Uitzending: dinsdag 19 december om 22.55 uur op NPO 2.

Regie: Alexander Oey

Presentatie: Jan Bor



Kijkers/luisteraars kunnen met vragen/opmerkingen terecht bij het Klant Contact Centrum van KRO-NCRV:E: info@kro-ncrv.nl

Social media