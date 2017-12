Wat is jouw nieuwjaarswens voor 2018?

Wat wens jij de wereld, je naasten en jezelf toe in 2018? Daarover gaat de laatste Buddha Bites van 2017. Met jullie antwoorden op deze vraag maakt Misha Belien een collectieve nieuwjaarswens voor 2018.



Hoe kun je meedoen?

Pak je webcam, smartphone, of welk ander apparaat dan ook en neem jouw nieuwjaarsboodschap op. Deze duurt maximaal 25 seconden en is een antwoord op de vraag: ‘Wat wens jij de wereld, jouw naasten en jezelf toe in 2018?’. Kijk hieronder voor een voorbeeld.

Tip! Zorg ervoor dat je liggend/horizontaal filmt (in het geval van een smartphone deze dus NIET rechtop houden maar een slag draaien.) Het is leuk als je een sferisch en of symbolisch element toevoegt op de achtergrond. Ieder filmformaat is welkom, of je nu filmt met je telefoon, video- of fotocamera. Zorg er wel voor dat je goed verstaanbaar bent.



Stuur vervolgens je video met behulp van www.wetransfer.nl uiterlijk 21 december naar: misha@mishabelien.nl

Je ziet onze collectieve nieuwjaarswens op 28 december verschijnen op Bodhitv!



Heb je hulp nodig met het maken/versturen van je video? Mail ook naar misha@mishabelien.nl en hij staat voor je klaar!

