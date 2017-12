TV: Tussen meten en weten - Gezondheid

Auteur: Marijn van der Waa

Waardering: 4 Sterren

In deze aflevering kijkt Jan Bor kritisch naar onze wens om ons lichaam op te delen in segmenten en cijfers.

Bij het Quantified Self Institute bijvoorbeeld, onderzoekt men met geavanceerde apps hoe ieder individu met een persoonlijke database zijn of haar eigen lichaam voortdurend in de gaten kan houden. Jan Bor zoekt naar een andere manier van kijken. Kun je het lichaam niet bijvoorbeeld zien als een netwerk, waar uiteenlopende factoren elkaar beïnvloeden en onderling afhankelijk zijn?

Shigehisa Kuriyama schreef The expressiveness of the body, een klassiek geworden boek. Hij bespreekt met Jan Bor hoe de blik op het menselijk lichaam vanaf de Grieken zich heel anders ontwikkelde. In de Oosterse traditie zag men het menselijk lichaam als een microcosmos, waarbij processen zich voltrekken die vergelijkbaar zijn met de planeet. Er zijn zoveel factoren die invloed hebben op het functioneren van je lichaam dat je niet zo gemakkelijk kunt zeggen dat je een kwaal oplost met een doelgericht medicijn. Ook in het westen zijn steeds meer wetenschappers bezig met het ontdekken van een nieuwe blik op de geneeskunst. Meetbaarheid is een belangrijk instrument maar leidt het ook altijd tot de beste beslissingen als zoiets als efficientie gaat meewegen?

Arts Emma Bruns zegt: “Een onderbuiksgevoel kunnen verpleegkundigen niet altijd vatten in de pols of temperatuur of dingen die ze hebben gemeten. Maar de ervaring leert dat het toch vrij goed blijkt te kloppen.”.

Tussen meten en weten wordt uitgezonden bij de De Boeddhistische Blik bij de KRO-NCRV.



Uitzending: dinsdag 12 december om 22.55 uur op NPO 2.

Regie: Alexander Oey

Presentatie: Jan Bor



