TV: Tussen meten en weten - Economie

Auteur: Redactie Bodhitv

De cijfers in economie representeren al lang niet meer onze dagelijkse werkelijkheid. De tastbare huishoudelijke economie en de getallen van de financiële markten bevinden zich in geheel andere universa lijkt het. Ondertussen zijn in de crisis honderden miljarden verdampt en neemt de ongelijkheid toe. Wat is hier aan de hand?



“De staat waarin de economie verkeert is een gekte waarbij alles in geld moet worden uitgedrukt,” zegt econoom Arjo Klamer. Hij legt uit hoe dit historisch gegroeid is. Hoogleraar financiële markten Arnoud Boot is en een groot voorstander van lokaal investeren, om de economie weer terug te brengen naar de menselijke maat. Totnes, in Zuid Engeland is een dorp van 8000 inwoners waar in 2006 de Transition beweging werd geboren, waar de economie het dagelijkse leven weer representeert.



Jan Bor onderzoekt of we ons kunnen ontworstelen aan de houtgreep die de wiskundigen met hun onbegrijpelijke getallen en formules ons voorspiegelen als economie.

Tussen meten en weten wordt uitgezonden bij de De Boeddhistische Blik bij de KRO-NCRV.



Uitzending: dinsdag 5 december om 22.55 uur op NPO 2.

Regie: Alexander Oey

Presentatie: Jan Bor



