Het bullet journal: een Bodhitv-tutorial

Een analoog productiviteitssysteem, dat ook nog eens is geïnspireerd op mindfulness. Klinkt goed? Dat is het ook, vindt Loes. Zo begin je een bullet journal.

In 2015 vlogde ik in zes korte afleveringen over het leven als freelancer en hoe je dat bewust een beetje professioneel inricht. Dat gereflecteer voor de camera leidde ertoe dat ik een kantoorplek heb gevonden, een online planner en, ook niet onbelangrijk, nieuwe opdrachtgevers. Super mindful allemaal, zo bewust bezig zijn met je carrière. Alleen… toen overleed mijn goed vriend Halbe, waardoor al die mindfulness een beetje in het slop raakte. Gelukkig heb ik de draad inmiddels weer opgepakt. Onder andere door op zoek te gaan naar een nieuwe werkplek. Maar wat me deze dagen vooral op het juiste spoor houdt, is mijn superhippe bullet journal. “Bujo” voor ingewijden.

Een bullet journal is een soort notitieboek, agenda, dagboek en to-dolijst in een. Het systeem is bedacht door de Amerikaanse digitale ontwerper Ryder Carroll (36). Als kind had hij ADD, waardoor hij zich slecht kon concentreren. Toen al begon hij te werken aan het ultieme notitieboek, om informatie snel en efficiënt te kunnen ordenen. Het bullet journal is een productiviteitssysteem op papier, waarmee je je taken, afspraken en ideeën allemaal op één plek ordent.

“Weer zo’n geldwolf die rijk is geworden met het handig uitmelken van het modewoord mindfulness en een ordinair aantekeningenboekje”,z was mijn eerste niet al te verlichte gedachte over die Carroll. Maar toen ik ermee ging werken kwam ik erachter dat hij daadwerkelijk een goed systeem heeft bedacht dat voor heel veel mensen werkt. Bovendien kun je het gewoon gratis leren op zijn website. Best lief eigenlijk.

Van taakjes naar een toekomstbeeld

Dus hoe werkt het? Om te beginnen met een bullet journal kun je een willekeurig notitieboek gebruiken. Het bestaat uit de volgende elementen:

1 – Op de eerste twee bladzijden een inhoudsopgave. Hier wordt het meteen handig. Je geeft elke bladzij een nummer en zo raak je nooit iets kwijt.

2 – Op de volgende twee bladzijden je toekomstlogboek. Ook al zo fijn: het bullet journal dwingt je om meteen zes maanden vooruit te denken.

3 – En dat is weer van belang voor je maandplanning, het maandlogboek, die op de volgende bladzijde komt. Ikzelf teken daarin een kalender waarin ik mijn afspraken en deadlines zet, en ik maak een takenlijstje voor die maand.

4 – Na elke maand volgt tot slot een aantal bladzijden met je dagelijkse logboek.

Mijn maandlog voor juli

Het dagelijkse logboek bestaat uit de datum en een snel opgesteld takenlijstje. Dat ‘snelle’ zorgt ervoor dat het maken van een lijstje geen stom taakje op zich wordt (en je het niet na twee weken weer opgeeft). Dit zogenoemde “rapid logging” werkt met symbooltjes: een taak krijgt een stipje, afspraken een rondje, en notities een streepje. Dat kan er dan zo uitzien:





Misschien denk je nu: dit komt me bekend voor. Een bullet journal, dat was toch met allemaal moeilijke tekeningen en kalligrafie en foto’s op Instagram? Dat klopt. Sommige mensen leven al hun creativiteit erin uit met prachtige bladzijden vol tekeningen en kunstige paginatitels en een jaloersmakend mooi handschrift. Maar dat hoeft niet per se. Ik begin daar in elk geval niet aan, kan ik je wel vertellen :-)

Hoe besteed je je tijd?

Aan het eind van elke maand maak je een nieuw maandlog. Je bekijkt dan meteen even je daglogs van de afgelopen maand en vinkt de taken af die je hebt gedaan. Welke taken zijn blijven liggen? Bedenk: zijn ze mijn tijd nog waard? Zo nee, streep door. Zo ja, zet er een pijltje naar rechts bij en kopieer het taakje naar je nieuwe maandlog. Kan het taakje wachten, zet er een pijltje naar links bij en kopieer het naar het toekomstlog. Dit verplaatsen van taken heet “migratie” en zorgt ervoor dat je zaken die je tijd niet waard zijn eruit wiedt (of dat je extreem veel weerstand bij iets opmerkt, zoals het taakje “naar tandarts” dat ik vijf maanden lang heb uitgesteld).

Een vijfde onderdeel van het bullet journal zijn de verzamelingen. Bijvoorbeeld: dagjes uit. Je neemt daarvoor gewoon de volgende lege pagina (en zet die in de inhoudsopgave). Voor mij heeft vooral dit systeem zoveel ruis gescheeld. Ik had to-dolijstjes, boodschappenlijstjes, nog-kopen-lijstjes, lijstjes met recepten en artikelideeën en co-workingplekken en tuinideeën. Nu staan die allemaal in mijn bujo, in plaats van op lege enveloppen, losse briefjes en in mijn kladblok.



Geïnspireerd op mindfulness

Ryder Carroll zegt dat zijn systeem geïnspireerd is op mindfulness, maar wat betekent dat nu eigenlijk? Om te beginnen is het bujo handig omdat het je hoofd leeg helpt te maken. Al die boodschappen en taakjes die je moest onthouden zijn uit je hoofd geëxporteerd en op één plek samengebracht. Eindelijk ruimte!

Ook het migreren van taken bevordert je mindfulness. In plaats van je dagelijkse to-dolijst die je morgen weer weggooit, wordt alles deel van een groter geheel. Aan het eind van elke maand reflecteer je op wat je hebt gedaan en had willen doen. Het geeft je zicht op welke eisen en doelen je jezelf stelt en hoe haalbaar die zijn. Je leert inzien dat sommige eisen te hard zijn (elke dag willen hardlopen bijvoorbeeld) en dat sommige doelen niet haalbaar geformuleerd zijn (zoals “congres voorbereiden”) die je dan vervolgens in stukjes hakt. Elke week of maand evalueer je: is deze bezigheid het waard om mee te nemen naar de toekomst?

Bovendien is het bujo een leeg boek. Je kunt het systeem continu aanpassen zonder beperkingen. Elke nieuwe lege bladzij nodigt uit tot het aanwenden van je beginner’s mind. En ook zou ik nog een heel artikel kunnen schrijven over hoe dingen opschrijven (in tegenstelling tot typen) je geest meer laat focussen en het je geheugen, kritisch denken en creativiteit stimuleert.



Daarnaast kun je je bujo ook gebruiken om mindfulness actief in je dag te integreren. Veel mensen houden bijvoorbeeld een dankbaarheidslogboek bij, zoals op de afbeelding hierboven.

Anderen starten hun dag op een mindfulle manier en hebben dat mooi opgetekend:







En voor wie dat in zich heeft is het natuurlijk ook wel tof dat je je bullet journal kunt gebruiken om je creatief uit te leven:







Als je het systeem eenmaal in de vingers hebt, kun je er dus alles van maken wat je maar wilt. Lekker simpel of juist extravagant, het is jouw persoonlijke boek. Na zo’n vijf maanden van bullet journaling ben ik in ieder geval helemaal verkocht. Voor mij geen online planners en overal losse briefjes meer. Ik werk nu veel bewuster en op maat van mijn eigen mogelijkheden aan wat ik wil bereiken. Het bujo geeft me meer grip op mijn leven en helpt me de grote lijnen in het oog te houden. Mindfulness is niet iets waar ik naar streef met mijn bujo, maar iets wat ik er gratis bij krijg.

Meer weten? Bekijk hier het instructiefilmpje van Ryder Carroll himself:

Hier vind je een TEDx Talk van Carroll over intentioneel leven:

En voor meer bulletjournalinspiratie kun je heel goed terecht op Pinterest en de rest van het internet :-)



Bronnen beeldmateriaal:

Dankbaarheidslogboek

Ochtendrituelen

Creatief uitleven

