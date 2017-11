TV: Tussen meten en weten - Onderwijs

Auteur: Marijn van der Waa

Waardering: 1 Sterren

In aflevering 1 van Tussen meten en weten onderzoekt Jan Bor het onderwijs. En met name één van de struikelblokken di vernieuwing steeds weer in de weg lijken te staan: toetsen. Wat zeggen toetsresultaten werkelijk over de ontwikkeling van onze kinderen?



We zijn in het Westen, sinds Descartes, geconditioneerd door het meten. ‘Meten is weten’ is het credo in de Westerse samenleving. Als iets niet meetbaar is, lijkt het niet relevant. Maar zijn we niet doorgeschoten in deze cijfermatige benadering van het leven? Zijn er niet veel meer domeinen die ons inzicht verschaffen in wat er om ons heen gebeurt?

In het onderwijs wordt al jaren geworsteld met de vraag hoe te vernieuwen en de leerlingen individueler te benaderen. We lijken daarbij niet af te brengen van één van de struikelblokken die bij vernieuwing steeds weer in de weg lijken te staan: toetsen. Toetsen proberen de ontwikkeling van een kind in cijfers te vangen. Maar wat zeggen deze toetsresultaten werkelijk over de ontwikkeling van onze kinderen? Jan Bor’s zoon Olivier heeft een sterke negatieve reactie op toetsen. Vanuit zijn persoonlijke frustratie daarover zoekt Jan naar de oorsprong van het toetsen, de gevolgen en andere mogelijkheden.

Hij spreekt Bas Hemker, hoofd research bij het CITO instituut die uitlegt wat de achterliggende gedachte is van het toetsen. Maar ook hoe het verkeerd kan worden gebruikt. Klinisch psycholoog Paul Verhaeghe werpt licht op de negatieve gevolgen van het toetsen. “Met zo'n systeem kun je wachten op kinderen met een burn out.”

Op het Hondsrugcollege in Emmen en bij de Ruimte hebben ze het toetsen losgelaten en kijken de leerlingen zelf naar wat hoe en wanneer ze willen toetsen. Werkt het? De leerlingen zijn zelf in ieder geval erg blij en kunnen vanuit een intrinsieke motivatie leren, wat veel rust geeft.

Over de serie

Jan Bor, filosoof en zen-beoefenaar, gaat op onderzoek uit hoe het vertrouwen op cijfers en kwantificering van de maatschappij ons leven bepaalt en hoe we anders naar de werkelijkheid kunnen kijken.

In vier afleveringen kijkt hij met wetenschappers, kunstenaars en denkers naar waar het ‘meten is weten’-denken in ons onderwijs, de gezondheidszorg, de economie en binnen de wetenschap toe heeft geleid. Zijn we er inderdaad op vooruit gegaan? En zijn we er wijzer van geworden? En zelfs: gelukkiger?

Tussen meten en weten wordt uitgezonden bij de De Boeddhistische Blik bij de KRO-NCRV.



Uitzendingen: dinsdag 28 november om 22.55 uur op NPO 2.

Regie: Alexander Oey

Presentatie: Jan Bor



Kijkers/luisteraars kunnen met vragen/opmerkingen terecht bij het Klant Contact Centrum van KRO-NCRV:E: info@kro-ncrv.nl

Social media