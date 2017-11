TV: 2Doc - Fallen Flowers, Thick Leaves

Sinds het kapitalisme afgelopen decennia ruim baan krijgt in China, ondergaat het land niet alleen grote economische veranderingen maar ontketent dit ook een stille, maar onomkeerbare seksuele revolutie. Vrouwen in China worstelen met de verwachtingen die de maatschappij van hen heeft.



Zo wordt Wen-wen (32), een succesvolle, mooie single vrouw, gezien als een problematische vrijgezel. Wanneer een vrouw boven haar 27e jaar nog geen man heeft gevonden, wordt zij letterlijk tot de groep ‘overblijfsels’ gerekend en krijgt dat label in de volksmond toebedeeld. Haar ouders schamen zich diep. Wat hebben zij verkeerd gedaan bij de opvoeding? Zo modern als Beijing oogt, zo ouderwets zijn de traditionele normen die voor vrouwen van alle leeftijden en uit alle klassen gelden.



Verschillende vrouwen vertellen openhartig over trouwen met een man van wie je niet houdt, over het grote zwijgen bij huiselijk geweld en je de vuile was niet buiten hangt om ‘geaccepteerd’ te worden, over voorzichtig feminisme in een cultuur van censuur en over de trend van vrouwen die besluiten boeddhist te worden uit liefdesverdriet. Wat zijn de invloeden van oude Chinese tradities, de Culturele Revolutie en de moderne economie op de sociale status van de Chinese, moderne vrouw?

Uitzending: Woensdag 6 december om 22.55 uur bij 2Doc op NPO2

Regie: Laetitia Schoofs



