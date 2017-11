TV: Veerkracht

Auteur: Redactie Bodhitv

Waardering: 2 Sterren

Op zoek naar antwoorden over de mensenrechten die onder druk staan in het huidige politieke klimaat van Amerika brengt filmmaker Babeth VanLoo diverse personages in beeld, in een land dat een enorme identiteitscrisis ondergaat.

Bekijk de trailer:





Rev. Angel Kyodo Williams Sensei is de oprichter van het Center for Transformative Change in Berkeley, California en spiritueel leider van het Brooklyn Zen Center. Als fervent activist en voorvechtster van gendergelijkheid en antiracisme bepleit zij het toegankelijk maken van meditatie voor iedereen, ongeacht ras en sociale klasse, als basis voor sociale verandering. In haar boeken ‘Being Black: Zen and the Art of Living with Fearlessness and Grace’ en ‘Radical Dharma: Talking Race, Love and Liberation’ stelt zij onbesproken thema’s aan de orde.



Robert Thurman, schrijver en professor op Columbia University, beschouwt vanuit een birds-eye view hoe het boeddhisme kan bijdragen aan een sensitivity revolution, in plaats van de haatrevolutie die nu door de autocratie wordt uitgedragen.



Charlene Carruthers, een jonge vrouw van begin 20, heeft een leidinggevende functie binnen Black Youth Project en 3d Wave, een organisatie voor en door jonge vrouwen van onder de 35 die trainingen geven in leiderschap. Charlene zet zich in voor de LGTB beweging en de bevrijding van de zwarte vrouw, een proces dat volgens haar uiteindelijk zal leiden tot de bevrijding van allen.



Xiuhtezcatl Martinez is een 17-jarige ‘native American’ environmentalist, een voorspreker van de jeugd op het gebied van klimaatverandering, en lobbyt tegen fracking (schaliegas-winning), en is leider van de Earth Guardians. Hij reist de hele wereld af met Ted talks en workshops, en treedt op als hip-hopartiest. Het recht van de mensheid voor schoon water is een van zijn speerpunten.



Lucia Rijker verhaalt over haar angstdromen als immigrant na aantreden van Trump en haar obsessie die daarop volgde om al zijn acties en uitspraken in de media te volgen. Ze woont nu al meer dan 20 jaar in Los Angeles. De film toont dat wij ons in een tijdperk bevinden waarin complexe problemen niet meer opgelost kunnen worden door wetten te verordenen, of door de politiek, maar door de integratie en ontwikkeling van spiritualiteit in alle takken van de maatschappij. Het gaat niet meer slechts over het aankaarten van mensenrechten elders in problematische delen van de wereld, maar om het recht om hier en nu volledig mens te zijn.

Veerkracht wordt uitgezonden bij de De Boeddhistische Blik bij de KRO-NCRV.



Uitzending: zondag 19 november om 15.25 uur op NPO 2

Herhaling: nog niet bekend

Regie: Babeth M VanLoo



Kijkers/luisteraars kunnen met vragen/opmerkingen terecht bij het Klant Contact Centrum van KRO-NCRV:

E: info@kro-ncrv.nl

Social media