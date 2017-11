TV: Prison Pioneers

Achter de hoge muren van de gevangenis komt elke maandag een groep gedetineerden bij elkaar om mee te doen aan een cursus mindfulness. Een unieke inkijk in de gevangenis over de impact van mindfulness en meditatie op gevangenen en het werk van de eerste boeddhistisch geestelijk verzorgers in Nederland.



‘Zoals je spieren kunt trainen kun je ook je mentale kracht trainen’, spreekt Nelleke van Zessen de groep toe. Voor de gedetineerden is zij ‘de boeddhist’. Nelleke is een van de negen boeddhistisch geestelijk verzorgers die sinds 2011 gevangenen begeleiden vanuit een boeddhistische levensvisie.



Geestelijk verzorgers vormen belangrijke vertrouwenspersonen binnen de gevangenis. Hier kunnen de ingeslotenen terecht met wat hen echt bezig houdt. De gedetineerden hebben zeeën van tijd om na te denken sinds ze zijn opgesloten en hebben vaak een verleden dat zwaar op hun geweten drukt. In privé gesprekken kunnen zij hun dilemma’s en angsten op tafel leggen. Dit zijn vaak heftige en emotionele gesprekken.



Hoewel de meeste gevangenen nooit verwacht hadden ooit te zullen zitten op een kussen, zoeken ze Nelleke toch op. De gevangenen gaan met meditatie en mindfulness de confrontatie met hun verleden aan en hun opvliegend gedrag op zoek naar innerlijke rust en de hoop op een betere toekomst.





Prison Pioneers wordt uitgezonden bij de De Boeddhistische Blik bij de KRO-NCRV.



Uitzending: zondag 12 november om 15.2 uur op NPO 2

Herhaling: woensdag 15 november om 00.00 op NPO2

Regie: Ulrike Helmer



