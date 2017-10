Waarom de Boeddha gelijk heeft

Waardering: 2 Sterren

Waarom is geluk zo vluchtig? En waarom zijn we nou nooit eens helemaal honderd procent en duurzaam tevreden? Of is dat helemaal niet zo’n mysterie en zijn we nu eenmaal zo gemaakt?

Schrijver en wetenschapper Robert Wright denkt het laatste. Volgens Wright wordt ons zoeken naar genot en plezier en het vermijden van pijn evolutionair beloond. Juist dat ingebakken mechanisme is ervoor verantwoordelijk dat we ons als mensen chronisch onvervuld voelen. Wright: “We zijn ertoe veroordeeld om het altijd nét ietsje anders te willen, of net iets meer. We zijn er niet op gebouwd om gelukkig te zijn.”

Kunnen we dan net zo goed stoppen met mediteren en ons gewillig overgeven aan onze natuur? Nee hoor, volgens Wright is er hoop. In zijn nieuwe boek “Why Buddhism is True”, bepleit Wright dat sommige boeddhistische beoefenpraktijken kunnen helpen bij het overwinnen van onze biologisch bepaalde neiging naar ontevredenheid.

“Mindfulness meditatie is bijna een soort daad van rebellie tegen de natuurlijkse selectie”, zegt Wright. “Natuurlijke selectie heeft ons gemaakt tot wie we zijn en het heeft ons waarden meegegeven. Het bepaalt onze agenda, maar het boeddhisme zegt daarop: dat spelletje hoeven wij niet mee te spelen."

Terry Gross is journaliste en heeft haar eigen praatprogramma bij NPR, een Amerikaanse publieke radiozender. In deze aflevering praat ze met Robert Wright over zijn nieuwe boek en hoe boeddhisme ons kan helpen in ons ‘verzet tegen de menselijke natuur’.

Dit interview en bijgaande (vertaalde) tekst zijn afkomstig van de website van NPR

Why Buddhism is True

The Science and Philosophy of Meditation and Enlightenment

ISBN10 - 1439195455

ISBN13 - 9781439195451

