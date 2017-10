Leiderschap, Caring Economics en Neurowetenschap

Ook in het bedrijfsleven is een bewustzijnsverandering aan de gang. Steeds meer mensen beginnen te snappen dat de wurgende rat race waarin mensen zich massaal storten niet meer okee is. Er wordt gezocht naar oorzaken: volgens velen is de crisis op de werkvloer vooral een bewustzijnscrisis. Mindfulness en neurowetenschap kunnen misschien steun bieden bij het ontwikkelen van leiderschap en een gezondere bedrijfscultuur.



Zondag 1 oktober gaat op het Buddhist Film Festival Europe in het EYE in Amsterdam de documentaire From Business to Being in première. In de film worden drie zakenleiders gevolgd die op zoek zijn naar manieren om uit de rat race te komen. Ook komen deskundigen aan het woord met een vernieuwende kijk op leiderschap en het bedrijfsleven: van een uitgebluste bankier bij Lehman Brothers tot een basisinkomen-activist en een neurowetenschapper.



De belangrijkste thema’s zijn: wat is tegenwoordig goed leiderschap? Hoe kan mindfulness bijdragen aan positieve verandering? Wat zijn de belangrijkste spirituele en organisatorische uitdagingen in het bedrijfsleven?



Aansluitend op de filmpremière zal een discussiepanel plaatsvinden waarbij onder andere de regisseur van de film aanwezig is. Ook present: Dorothy Hillenius, Chief Digital bij ING in Duitsland, Prof. Dr. Hans Thijssen van de Radboud Universiteit die de filosofie van geluk bestudeert, en Sander Tideman, director van Mind & Life Europe. Er zijn nog kaarten!



Frisse kijk op business

Op de website van From Business to Being worden een voor een de hoofdrolspelers geïntroduceerd, in video. Een fijn voorproefje van de frisse kijk op business die de filmmakers uiteenzetten.



De burnoutbankier – we stellen te hoge eisen

Rudolf Wötzel werkte bij Lehman Brothers, kreeg een burnout, en ging de bergen in op zoek naar zichzelf. In de vijf maanden die hij erover deed om van Salzburg naar Nice te hiken kreeg hij het levensveranderende inzicht dat zijn lichaam en geest prima in staat zijn om zichzelf te genezen. In From Business to Being wordt Wötzel gevolgd door de filmmakers: “Een groot deel van de druk die we voelen komt van de waanzinnig hoge eisen die mensen aan zichzelf stellen. Niet vanwege onzekerheid of angst om te falen, maar vanwege de sociaal geconditioneerde wens om te excelleren, om de top te bereiken. Sommige bedrijven cultiveren dit door de werknemers te voeden met een mix van angst en blijdschap, vooral bij de jongere werknemers. Een stick-and-carrot-policy. Mensen verleren het om “nee te zeggen”







De Prof. Dr. In de Quantumfysica – we vormen onszelf naar schoonheid

Wat is een documentaire over mindfulness en leiderschap zonder een gelauwerd wetenschapper? Arthur Zajonc is Emeritus hoogleraar Quantumfysica en directeur van het Mind & Life Institute, met 40 jaar meditatie-beoefening. Iemand, dus, die in één minuut Rilke én Goethe quote en op zo’n manier dat het ook echt wezenlijk is. “Wanneer we onszelf en onze kinderen leren om hun aandacht te geven aan datgene wat de moeite waard is, vormen we onszelf naar die dingen, dingen als schoonheid, waarheid en goedheid. En dan worden we die dingen.”







De leiderschapscoach – yoga is geen wellness

Torsten Müller is manager bij een medicijnenbedrijf. Binnen het bedrijf is hij leiderschapscoach. Hij vond in meditatie een goede manier om inzicht in de wereld, in mensen en in zichzelf te krijgen. “Veel mensen doen meditatie of yoga om tegenwicht te bieden aan hun baan. Maar als je het goed doet dan werkt het volgens mij niet als tegenwicht. Het is geen wellness. De confrontatie met jezelf aangaan is alles behalve wellness.”







De beroemde goeroe – leiderschap is het potentieel zien in andere mensen

Kabat-Zinn richtte de stichting voor Mindfulness Based Sress Reduction op, en kan gezien worden als een van de belangrijkste pioniers op het gebied van Mindfulness en meditatie in het Westen. “Mindfulness draait deels om reflecteren op de diepere betekenis van dingen. En dus kun je je afvragen: wat betekent het om een leider te zijn? Deels gaat het om de schoonheid en het potentieel zien in andere mensen, en hen de ruimte te geven om te doen waar ze het beste in zijn.”







De Activist – egoïsme is contraproductief

“Dé taak van onze tijd is de kracht van ons bewustzijn vergroten, en liefde te ontwikkelen.” Götz W. Werner is oprichter van de Duitse drogisterijketen DM, een van de grootste in Duitsland. Belangrijk detail van de keten is dat er met platte hierarchiestructuren wordt gewerkt. Werner zet zich ook in voor het basisinkomen. “Vroeger werkten we alleen voor onszelf. Tegenwoordig werkt de hele wereld voor ons, en wanneer we naar ons eigen werk kijken zien we dat wij ook voor de hele wereld werken. Wanneer ik niet meer alleen maar voor mezelf werk, wordt egoïsme contraproductief.”







De Neurowetenschapper – Caring Economics

Tania Singer staat aan het hoofd van de afdeling sociale neurowetenschappen van het Max Planck-instituut. Ze houdt zich bezig met het ontwikkelen van een nieuw economisch model waarbij de zorg om anderen centraal staat. “Kunnen we de bevindingen uit de psychologie en de neurowetenschap gebruiken om het verouderde model van de Homo Economicus te vernieuwen, zodat het doel van het systeem de zorg om de wereld wordt en niet langer zelfoptimalisering? Van eigenbelang naar compassie – het besef dat het om een ander gaat.”







De Management Consultant – Leiderschap vanuit kalmte

Met meditatie worden we wakker in ons eigen bewustzijn. Volgens mij is dat de sleutel tot goed leiderschap. Rudi Ballreich gebruikt meditatie in zijn werk als managementconsultant en coach van bedrijfsleiders. “Goed leiderschap betekent dat je kalm bent en rustig in je schoenen staat, dat je kunt stoppen om te reflecteren, nieuwe ideeën kunt ontwikkelen omdat je open kan blijven zonder dat oude stimulus-responspatronen je acties bepalen.”









From Business to Being gaat op 1 oktober tijdens het BFFE in première. Het programma loopt van 13:00 – 16:00.



Meer info en tickets >>









