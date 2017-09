TV: In de schoot van de zee

Op het strand van Scheveningen worden een jaar rond enkele mensen gevolgd die troost en bezinning vinden bij de zee. Wat doet de zee met een mens?



Bekijk de trailer:





Het woord dukha wordt in het boeddhisme vaak gebruikt als lijden, maar het is letterlijk vertaald ‘de aanlopende wagenas’. Het is het gevoel dat ons leven piept en knarst terwijl het bij de buren allemaal soepel lijkt te lopen.



De film volgt een aantal mensen die dukha actief te lijf gaan. Het hele jaar door zwemmen ze in de zee bij Scheveningen. In de winter wordt de koude getrotseerd, het schokeffect heeft een helende werking op lichaam en geest.

De ervaringen van deze koudwaterzwemmers worden afgewisseld met scenes van argeloze flaneurs op de boulevard, surfers op de branding, vissers, verliefde stellen, een eenling die mediteert of vergezichten vanuit het reuzenrad. Bewust of onbewust zoekt ieder op zijn of haar manier troost bij de zee. De oneindigheid van de zee kan ook aanzetten tot bezinning op de ultieme dukha – de angst voor dood. Alleen die confrontatie aandurven werkt al helend.





In de schoot van de zee wordt uitgezonden bij de De Boeddhistische Blik bij de KRO-NCRV.

Uitzending: Zondag 1 oktober op NPO2 om 15:25 op NPO2

Regie: George Schouten

In de schoot van de zee gaat zaterdag 30 september in premiere op het Buddhist film Festival Europe.

Lees meer en bestel tickets >>|







