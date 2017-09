Dossier Birma (Myanmar)

Sinds eind augustus staan de kranten weer bol van nieuws over oplaaiend geweld in Birma (Myanmar). Sinds Birma zich eind 2011 wist te ontdoen van de militaire dictatuur, kampt het land met een gebrek aan een eigen identiteit en de voortzetting van etnische conflicten, die al spelen sinds 1948, toen het land onafhankelijk werd van Groot-Britannië.



Aanstaande zondag zendt KRO/NCRV, onder het nieuwe label "De Boeddhistische Blik" de documentaire De macht van monniken in een nieuw Myanmar uit. In deze documentaire volgt filmmaker Joël Curtz drie monnikken die elk hun visie geven op de situatie in het land.

Boeddhistische groeperingen spelen al decennia lang een actieve rol in de interne conflicten van Birma. In de laatste drie jaar zijn er verscheidene films en artikelen verschenen over dit onderwerp. Wij zetten ze hier op een rij.



Irrawaddy, Mon Amour (november 2015)

In Myanmar is de homoliefde verboden en heerst een constante dreiging van het militaire regime. Maar liefde is sterker dan repressie. In een dorp aan de rivier de Irrawaddy bevindt zich een unieke gemeenschap waar homo’s wel een thuis vinden. Hier werken boeddhistische monniken en huisvrouwen samen met de LGBT-gemeenschap, om een illegaal homohuwelijk te organiseren. Beijk de documentaire



Volkstelling Birma leidt tot nieuw geweld (april 2014)

Myanmar (voormalig Birma) is bezig aan een volkstelling. Meer dan honderdduizend ambtenaren zijn er zondag op uit getrokken om langs de huizen te gaan. De volkstelling heeft veel kritiek gekregen, omdat die de religieuze en etnische spanningen in het land verder zou opstoken. Hoe zit het met die spanningen in Birma, en met het boeddhistische geweld? Een korte achtergrondschets. Lees meer



Interview: Jong, moslim en inwoner van Myanmar (augustus 2014)

In Demonen van de nieuwe vrijheid volgt regisseur Kay Mastenbroek activisten in Birma: een monnik en een filmmaker. Beiden strijden zij tegen het religieuze geweld in het land. Mastenbroek werd bij het filmen geholpen door een lokale producer, Yakov Aung Naing Soe, een 21-jarige moslim. Hoe ervaart hij het boeddhistisch geweld in zijn land? "Veel vooraanstaande moslims worden bedreigd en zijn bang." Lees meer



Demonen van de nieuwe vrijheid (augustus 2014)



Myanmar is eind 2011 nog maar net bevrijd van de militaire dictatuur, als er een nieuwe vete oplaait tussen de boeddhistische meerderheid en de moslim minderheid. Gewelddadigheden die voortduren en afgelopen juli wederom 2 doden tot gevolg hadden. De 25-jarige activist en filmmaker Htuu Lou Rae en de 56-jarige boeddhistische monnik U Panda Wathra komen in actie. Bekijk de documentaire





De Naakte waarheid van Myanmar (maart 2014)

Samen met Aung San Suu Kyi richtte U Win Tin ( 12 maart 1930 – 21 april 2014) in 1989 de democratische beweging NLD op. Dat kwam hem te staan op 18 jaar gevangenschap. Later werd hij vooral luis in de pels van de oppositie. In dit portret dat Kay Mastenbroek niet lang voor zijn dood in april 2014 van hem maakte, vertelt de activist, aan de hand van Myanmar's recente en turbulente geschiedenis, zijn levensverhaal.



Samen met Aung San Suu Kyi richtte U Win Tin (in 1989 de democratische beweging NLD op. Dat kwam hem te staan op 18 jaar gevangenschap. Later werd hij vooral luis in de pels van de oppositie. In dit portret dat Kay Mastenbroek niet lang voor zijn dood in april 2014 van hem maakte, vertelt de activist, aan de hand van Myanmar's recente en turbulente geschiedenis, zijn levensverhaal. Bekijk de documentaire

De macht van monniken in een nieuw Myanmar wordt uitgezonden bij de De Boeddhistische Blik bij de KRO-NCRV.



Uitzending: Zondag 17 sept op NPO2. 15:25 op NPO2

Een film van Joël Curtz and Benoît Grimont

