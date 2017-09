Films die je niet mag missen tijdens het BFFE

Van Dharamsala India en het Royal Café in Parijs, tot aan een klooster voor boeddhistische nonnen in Myanmar en het strand van ons eigen Scheveningen. Het boeddhisme heeft wereldwijd wortel geschoten en is anno 2017 niet meer weg te denken uit onze moderne cultuur.

Dat wil de organisatie van het Buddhist Film Festival Europa ook dit jaar weer laten zien, met een gevarieerde selectie films over en geïnspireerd op het boeddhisme. Het thema van dit jaar is ‘Mens zijn’ of ‘Being Human’. Het programma bestaat dan ook uit films met overtuigende menselijke verhalen, afkomstig uit Japan,Tibet, Myanmar en Bhutan, tot aan Nederland en de Verenigde Staten.

Wat kan je als bezoeker verwachten? Bodhitv maakte alvast een selectie van vijf films uit het programma.

The last Dalai Lama?

Vrijdag 29 september, om 19:00 in Cinema 1



Filmmaker Mickey Lemle werpt met The last Dalai Lama? een frisse blik op het leven van de inmiddels 82-jarige Dalai Lama. In persoonlijk getinte interviews laat hij de Dalai Lama reflecteren op de confrontatie tussen Tibetanen en China, zijn invloed op de politiek en zijn werk met opvoeders en neurowetenschappers. Hij schuwt hierbij niet om zijn persoonlijke gevoelens over ouderdom, en sterven te tonen en zichzelf de vraag te stellen: zal er een 15e Dalai Lama zijn, of zal hij de laatste zijn?





From business to being

Zondag 1 oktober, om 13:00 uur in Cinema 1



Wat krijg je als je drie top managers uit de zakenwereld in aanraking laat komen met mindfulness en meditatie? Dat is te zien in de film From business to being, over een ex-bankier bij Lehman Brothers, een project manager in de autohandel en een manager in de pharmaceutische industrie. Alle drie verlangen zij naar meer enthousiasme en betekenis in hun werk. De filmmakers volgen deze leiders in hun zoektocht en praten daarnaast met deskundigen uit de economie, wetenschap en de wereld van meditatie. Dat levert een boeiend inkijkje op in de emotionele aspecten van de anders zo gesloten zakenwereld.





In de schoot van de zee

Zaterdag 30 september, om 12:30 in Cinema 2



Ken je dat gevoel dat je eigen leven piept en knarst en dat het bij de buren allemaal zo soepel lijkt te lopen? Boeddhisten hebben daar een woord voor: dukkha, letterlijk vertaald ook wel ‘de aanlopende wagenas’. De film In de schoot van de zee volgt een aantal mensen die hun dukkha op een actieve manier te lijf gaan. Het hele jaar door zwemmen ze in zee bij Scheveningen. Ze trotseren daarbij de kou om vervolgens de weldadige werking te ervaren die volgt op het schokeffect. Beelden van de zwemmers worden afgewisseld met scènes van argeloze flaneurs op de boulevard, surfers, vissers, verliefde stellen of eenlingen die de zee gebruiken voor hun meditatie. In het blikveld van filmmaker George Schouten zoeken al deze strandgangers bewust of onbewust troost bij de zee. Die volgens Schouten ook kan aanzetten tot bezinning op de ultieme dukkha: de angst voor de dood.





A Thousand Mothers

Zaterdag 30 september, om 14:15 in Cinema 2



Vrijwel de hoogste concentratie van kloosters vind je boven de majestueuze rivier Irrawaddy, in Sagaing in Myanmar. De film A Thousand Mothers geeft een uniek inkijkje in het leven van boeddhistische nonnen in een van deze kloosters. Meisjes en vrouwen hebben in Myanmar weinig keuzevrijheid. Sommige van hen zoeken hun toevlucht daarom in een klooster, als een gezonde omgeving waar zij zichzelf kunnen ontwikkelen. Filmmaker Kim Shelton mocht een tijdje meedraaien met de nonnen in een van deze kloosters, die in leeftijd variëren van 7 tot 70. A Thousand Mothers is een eerbetoon aan deze unieke manier van leven en aan de oudere nonnen die met humor en wijsheid hun leven wijden aan de jongere generatie vrouwen.





Walk with me – With Thich Nhat Hanh

Zondag 1 oktober, om 19:00 uur in Cinema 2

Je hoeft inmiddels allang geen boeddhist meer te zijn om Thich Nhat Hanh te kennen. Geboren in Vietnam woont hij nu als spiritueel leider in Plum Village, een leefgemeenschap in Zuid-Frankrijk. Hier heeft hij samen met andere zen-boeddhistische monniken en nonnen mindfulness tot een wereldwijd fenomeen heeft doen uitgroeien. In Walk With Me volgen de makers Max Pugh, Marc J. Francis een aantal bewoners van Plum Village, gedurende drie jaar. Terwijl de seizoenen voorbijgaan wordt de innerlijke reis van de kloosterlingen verbeeld met inzichten uit de vroege dagboeken van Thich Nhat Hanh. Het commentaar in deze documentaire is ingesproken door de charismatische acteur Benedict Cumberbatch, bekend van onder andere Sherlock.





