TV: De macht van monniken in een nieuw Myanmar

Sinds de verkiezing van de partij van Aung San Suu Kyi is het democratische Burma op zoek naar de eigen identiteit. Boeddhistische monniken hebben geen stemrecht maar wel grote maatschappelijke invloed. Zij vragen zich af hoe Burma er in de toekomst uit gaat zien. Zondag 17 sept op NPO2.