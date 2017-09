Buddhist Film Festival Europe 2017

Het programma van het 12e Buddhist Film Festival Europe, dat loopt van 29 september tot en met 1 oktober in EYE in Amsterdam is bekend. De openingsfilm is The Last Dalai Lama? van regisseur Mickey Lemle.







Het festival heeft dit jaar als thema Mens Zijn / Being Human. In het Buddhist Film Festival Europe worden boeddhisme, religie, kunst en cultuur door middel van films bij elkaar gebracht. Naast films zijn er vooraanstaande sprekers en panelgesprekken met aansprekende thema’s en gasten. De regisseurs van de films zijn vaak aanwezig om over de film te spreken.



Het BFFE staat onder leiding van Babeth VanLoo, mediakunstenaar en ex-programmadirecteur van de voormalige Boeddhistische Omroep Stichting, in samenwerking met een toegewijd productieteam.





