Buddhist Film Festival Europe zoekt vrijwilligers voor 2017

Auteur: Marijn van der Waa

Het Buddhist Film Festival Europe zoekt enthousiaste vrijwilligers voor de editie van 2017. Het festival heeft dit jaar als thema Mens Zijn en vindt van vrijdag 29 september tot en met zondag 1 oktober plaats in het EYE in Amsterdam.



Vrijwilligers gezocht

Het BFFE zoekt zo snel mogelijk aan de slag kunnen gaan voor een paar uur per week als:

Productie-assistent algemeen - ondersteuning bij diverse taken; en mail beantwoorden in verband met de programmering

Filmmakers maken voor website

Forografen

Coordinator programma-boekje: informatie over de films verzamelen en redigeren

PR medewerker: PR en social media-berichten schrijven

PR medewerkers die berichten via Facebook, Twitter en andere relevante sites verspreiden

PR medewerkers die ludieke acties bedenken

Zoeken van geschikte media- outlets, zoals locale tv, platforms, radio, tijdschriften





webmaster/programmeur: website onderhouden

webredacteur: programma invoeren, updaten nieuws, (vanaf de zomer)





mensen die helpen Vrienden van het BFFE te werven

coordinatie voorbereiding panel en special event



Bffe 2016 - Mens Zijn / Being Human

29 en 30 sept; 1 okt. @ EYE Filmmuseum, Amsterdam



Wil je helpen of meer weten?

Mail korte info over je ervaring en je data van beschikbaarheid naar

info@bffe.org of naar filmart@xs4all.nl



Wil je het BFFE steunen met een donatie?

Dat kan ook. Er zijn vier soorten donaties om Vriend van het BFFE te worden. Lees alles over doneren op de site van het BFFE >>

