Enquete

Auteur: Redactie Bodhitv

Waardering: 1 Sterren

Veel mensen die met het boeddhisme bezig zijn komen vroeger of later in aanraking met een leraar. Voor informatie, ondersteuning en nog veel meer. Maar hoe zit dat nou met het leraarschap? Moet een leraar volledig onthecht zijn van wereldlijke zaken? Moet een leraar je vertrouwen in de boeddhistische filosofie? Dat, en meer wil Misha, de maker van Bodhitv's Buddhabites graag van je weten. Vul de enquête anoniem in. De uitkomsten worden vrijdag 1 september gepubliceerd in Buddhabites op Bodhitv.





