Retraites in de zomer van 2017

Nog bezig met het maken van vakantieplannen? En behoefte aan een paar dagen of een weekje mediteren? Bodhitv selecteerde een aantal leuke retraites voor deze zomer.



1. Inzicht en Bevrijding 24 – 31 juli



Voor een volle week last minute unpluggen, mediteren en dharmatalks hoef je echt het land niet uit. Nabij Venlo, in het prachtige klooster, kun je namelijk terecht voor een retraite georganiseerd door Inzicht en Bevrijding. De retraite wordt geleid door Doshin Houtman en vindt zowel binnen plaats, als in de kloostertuin.

De kosten bedragen € 455,- plus dana



Meer info en aanmelding of hier als je geen Facebook hebt.

2. Zin Schrijf -en Stilte Weekend



Nog een aanrader in eigen land is deze korte retraite begeleid door Bodhitv's Geertje Couwenbergh en yogadocente Jasmijn Koelink. Elke dag bestaat uit twee gezamenlijke schrijfsessies, ochtend meditatie, eenvoudige beweging- en ademhalingsoefeningen. In de middag en avond is er ruimte om aan je eigen schrijfprojecten te werken, te lezen, of te genieten van de kloostertuin.



De schrijfmethode die je doet tijdens dit programma is gebaseerd op Geertje’s boek ZIN: Lust in je Leven door Schrijven.



Het tarief kies je zelf en varieert tussen 299,- en 409,-



Meer info en aanmelden

3. Dzogchen Beara Contemplative Walking 4-7 augustus

Heb je nou heel toevallig al plannen om naar Ierland te gaam dan is dit misschien wel een leuk meditatief tussendoortje. Dzogchen Beara is een Tibetaans boeddhistisch centrum, met uitzicht op zee. Tijdens dit weekend blijf je niet binnen zitten, maar ga je er vooral heel mindful op uit, terwijl je geniet van het schitterende Ierse landschap. De retraite is geschikt voor zowel beginners in meditatie als meer ervaren zitters. (of wandelaars..)



Verder kun je ook gewoon als 'vakantieganger' logeren in dit boeddhistisch centrum. Wees er wel snel bij, want het loopt al aardig vol.



De kosten bedragen 260,-



Meer info en aanmelden

4. Plum Village in Duitsland – 14-19 augustus

In de traditie van Thich Nhat Hanh en niet al te ver van huis, kun je hier een retraite volgen, samen met je gezin. Voor alle mindfulness-adepten! De retraite is Nederlands -en Engelstalig en wordt geleid door de monniken en nonne van EIAB en Plum Village. Er is ook een Nederlandstalig programma voor de kinderen en tieners.



Tarieven variëren tussen de 219,- en 625,- afhankelijk van het aantal personen en soort accomodatie.

Meer info en aanmelden

5. Wake Up international in Plum Village New Hamlet – 11-18 augustus

Voor de mindfulness adepten onder de 36! Hoe kunnen we omgaan met de toenemende haat en intolerantie in de wereld? Dat is de vraag die centraal staat in deze zesdaagse retraite, speciaal voor Europese Wake-Uppers onder de 36. Naast zitmeditaties vinden er dharmatalks plaats en zal er mindful samen gegeten worden. Natuurlijk is er ook genoeg gelegenheid om te relaxen bij het kampvuur, of te wandelen in de bossen van New Hamlet.



De kosten bedragen rond de 350,-, afhankelijk van het type kamer



Meer info en aanmelden

Zen Peacemakers Wandeltocht Westhoek – 21-26 augustus

Zen Peacemakers proberen te leven met de intenties van het 'niet weten', 'erkennen wat is' en de 'actie' die voorkomt uit deze twee. In de geest van deze drie intenties kun je meedoen aan deze meditatieve wandeltocht langs de frontlijn van de Eerste Wereldoorlog, onder leiding van Frank De Waele Sensei. Geen toeristische of sportieve vakantie dus, maar veel meer een bezinning op wat oorlog en vrede vandaag in een levende spiritualiteit zou kunnen betekenen. Een bijzondere ervaring!



Kosten bedragen

380,- voor Zenpeacemakers ordeleden

430,- voor niet-leden



Meer info en aanmelden

Fijne zomer!

Titelbeeld: Website Dzogchen Beara

