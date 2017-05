TV: Monk Politics

Auteur: Marijn van der Waa

Waardering: 5 Sterren

In Myanmar zijn de boeddhistische monniken een politieke factor. Nu een democratische regering het land bestuurt, moeten de monniken kiezen: politiek actief blijven of terug naar het klooster.



In het hoofdzakelijk boeddhistische Myanmar zijn de ruim half miljoen monniken en nonnen een belangrijke religieuze, sociale én politieke factor. Tijdens de militaire dictatuur gingen monniken soms de straat op tegen het regime. Na de start van het democratiseringsproces in het land waren het juist de nationalistische monniken die verantwoordelijk waren voor golf van geweld tegen moslims.



Nu de partij van Nobelprijs voor de Vrede laureaat Aung San Suu Kyi het land bestuurt heroverwegen de monniken hun positie. Moeten ze deelnemen in de politieke en maatschappelijke veranderingen of zich terugtrekken in hun kloosters? De monniken van de Ma Ha Na, de officiële monnikenorganisatie, willen het laatste.



De Ma Ha Na is ooit door de militairen in het leven geroepen om de monniken onder controle te houden, maar inmiddels is het voor vrijwel alle monniken een geaccepteerde boeddhistische autoriteit. De organisatie wil geen politiek meer, maar de zaken binnen de monnikengemeenschap op orde brengen en zich daarna concentreren op boeddhistisch missiewerk.



In de film volgt filmmaker Kay Mastenbroek, zelf sinds 2014 inwoner van Myanmar, de 88-jarige voorzitter van de Ma Ha Na tijdens de voorbereidingen van de jaarvergadering. Tweede hoofdpersoon is de ambitieuze voorzitter van een regionale Ma Ha Na afdeling en wordt gezien als de volgende voorzitter van de landelijke Ma Ha Na. Hij legt nadruk op boeddhistisch missiewerk en krijgt daarbij steun van een gefortuneerde projectontwikkelaar. De twee organiseren een reis door voor de Ma Ha Na monniken. In bussen worden de bejaarde monniken langs tientallen pagodes gereden. De reis eindigt in een winkelcentrum in Thailand waar de monniken een iPhone krijgen.



De documentaire beschrijft de monnikengemeenschap van Myanmar, lijkt mooie en minder aangename boeddhistische tradities zien en streelt het oog met prachtige beelden en drone-shots van dit bijzondere land.

Monk Politics wordt uitgezonden bij de boeddhistische stroming bij de KRO-NCRV.

Uitzending: zondag 28 mei 2017, 15:05 op NPO2

Herhaling: nog niet bekend

Regie: Kay Mastenbroek

