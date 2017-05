TV: Een andere kijk - Herman Wijffels

Auteur: Marijn van der Waa

Waardering: 5 Sterren

In de laatste aflevering van Een Andere Kijk op Persoonlijk leiderschap is boeddhiste Sarah Marijnissen te gast bij econoom en boeddhist Herman Wijffels.



Na een indrukwekkende carrière als econoom en captain of industry is Herman Wijffels in het najaar van 2016 met emeritaat als hoogleraar maatschappelijke verandering en duurzaamheid gegaan. Wijffels ziet zijn leven als een voortdurende dialoog tussen zijn innerlijke stem en zoals het leven zich aandient. Menselijke waardigheid, eigen verantwoordelijkheid en solidariteit zouden in zijn ogen de bagage moeten zijn van iedere hedendaagse wereldburger. Je bent er niet alleen om voor jezelf te zorgen. Je draagt ook verantwoordelijkheid voor de hele maatschappij.

Hij was nog maar 22 en oudste in het boerengezin in Zeeuws Vlaanderen toen zijn beide ouders kort na elkaar overleden. Deze ingrijpende gebeurtenis bracht hem als pater familias een groot verantwoordelijkheidsgevoel, maar onverwerkt verdriet eist later aandacht en inkeer. Samen met zijn zielsverwant en echtgenote Herma besluit hij daarop een wezenlijke reis af te leggen naar binnen toe, op zoek naar de kern van zijn bestaan. Een ervaring die hem de weg naar persoonlijk, authentiek leiderschap wees.



Foto titelbeeld: Sebastiaan ter Burg / Wikipedia Creative Commons CC BY-SA 2.0

Een Andere Kijk op Persoonlijk Leiderschap wordt uitgezonden bij de boeddhistische stroming bij de KRO-NCRV.

Uitzending: zondag 21 mei 2017, 15:55 op NPO2

Herhaling: zaterdag 27 mei 2017, 07:55 op NPO2

Presentatie: Sarah Marijnissen

Regie: George Schouten



Lees meer over de serie Een Andere Kijk en de gasten in het programma >>

Social media