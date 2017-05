TV: Een andere kijk - Ilonka de Haan

Auteur: Marijn van der Waa

Waardering: 4 Sterren

Ilonka de Haan is medeoprichter van de stichting Buddy to Buddy, waarbij Nederlanders in een-op-een contact gekoppeld worden aan een vluchteling. Zij inspireert anderen om meester te worden over hun eigen leven.



Hoe neem je leiderschap over je eigen leven wanneer je op jonge leeftijd in een burn-out terecht komt? Als innerlijke pijn plotseling jouw succesvol functioneren in de samenleving belemmert en je het gevoel hebt de regie over je eigen leven te verliezen? Hoe vind je dan de weg terug naar een vitaal leven en levensvreugde? Op het dieptepunt van haar crisis blijkt haar eigen adem de heelmeester te zijn.



Ilonka de Haan hervindt haar authentieke kracht en inspireert nu anderen weer om meester te worden over hun eigen leven. Ilonka wist een ding zeker: ‘ik wil teacher worden bij Art of living, die onder andere met de ademoefeningen haar leven redde’. Deze wereldwijde organisatie zet zich in voor harmonie en vrede in de wereld.

Ilonka de Haan is medeoprichter van de succesvolle en veelbesproken stichting Buddy to Buddy, waarbij Nederlanders in ’n een-op-een contact gekoppeld worden aan een vluchteling. Hierbij gaat het om eenvoudig, direct menselijk contact. Gelijkwaardig en open voor elkaars wereld en ervaringen, vanuit een horizontaal georganiseerd netwerk.

Ook deelt zij de ademtechnieken die haar zoveel brachten nu met vluchtelingen in het AZC. Voor beiden een leerzame en rijke ervaring. Ilonka de Haan ervaart haar opgedane wijsheid in het leven en haar leerling zijn als een rijke mix in het avontuur van het leven.

Een andere kijk wordt uitgezonden in de boeddhistische programmering, gefaciliteerd door de NCRV.

Uitzending: zondag 14 mei 2017, 15:50 op NPO2

Herhaling: Zaterdag 20 mei 2017, 07.35 uur

Presentatie: Sarah Marijnissen

Regie: George Schouten



