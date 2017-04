TV: Een andere kijk - Ralph Wieske

Vierhonderd passagiers over de wereld vliegen in een Boeing triple 7 is een grote verantwoordelijkheid. In de vierde aflevering van Een andere kijk praat Sarah Marijnissen met gezagvoerder Ralph Wieske.

Vooraf wordt met zo groot mogelijke zekerheid vastgesteld dat voor alles tijdens de vlucht een oplossing is. Anders wordt er niet gevlogen. Hoe geef je leiding aan dit gebeuren?



Tien jaar geleden maakte Ralph Wieske kennis met een boeddhistische kijk op het leven die gebaseerd is op onzekerheid en grondeloosheid. Wat gebeurt er wanneer de wereld van meditatie zich mengt met het gezagvoeren in een vliegtuig? Hoe breng je niet-weten en loslaten van meditatie samen met de wereld van controle en logisch denken?



Het was voor hem een lange weg van autoritair gezagvoerder naar authentiek leider. En elke vlucht blijft voor hem nog steeds een hele sensatie, waarbij ‘Een mooie landing het leukste moment is’.

Een Andere Kijk op Persoonlijk Leiderschap wordt uitgezonden bij de boeddhistische stroming bij de KRO-NCRV.

Uitzending: zondag 7 mei 2017, 15:50 op NPO2

Herhaling: zaterdag 13 mei 2017, 08:00 op NPO2

Presentatie: Sarah Marijnissen

Regie: George Schouten



